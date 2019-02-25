Вагоны московского метро украсили плакатами из истории кинофильмов, снятых в столице

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вагоны поездов московского метро на Сокольнической и Кольцевой ветках украсили плакатами, рассказывающими о кинофильмах, снятых в Москве, сообщается в понедельник на информационном портале правительства столицы.

"Вагоны поездов украсили 150 плакатами, которые рассказывают о необычных фактах из истории снятых в Москве кинофильмов. В 30 поездах метро появились плакаты, посвященные кинематографу", - говорится в сообщении.

Так, например, во время поездки пассажиры смогут узнать интересные факты об одной из частей "Крепкого орешка", "Сибирского цирюльника", актрисе Софи Лорен. Кроме того, один из плакатов расскажет пассажирам о культовом фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", который вышел на экраны в 1979 году. Многие из его сцен снимались в парке "Сокольники".

"Многие фильмы снимались в местах, расположенных рядом со станциями Сокольнической линии. Кроме того, плакаты можно увидеть в одном из вагонов тематического поезда, оформление которого посвящено проекту "Привет, Москва!". Состав курсирует по Кольцевой линии метро", - уточняется в сообщении.