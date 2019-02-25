Около 22 тыс. москвичей удаленно прикрепились к стоматологическим поликлиникам

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 22 тыс. жителей Москвы прикрепляетесь к стоматологическим поликлиникам в городе с помощью сервиса на портале mos.ru, который начал работать шесть месяцев назад, сообщается в понедельник на информационном портале правительства Москвы.

"Сервис был запущен полгода назад. За это время с его помощью пациентами стоматологических поликлиник стали более 14 тыс. взрослых и почти восемь тыс. детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электронная услуга стала доступна в конце августа прошлого года. Она предоставляется в течение трех рабочих дней. После прикрепления пользователь может удаленно записываться к стоматологу.

"Электронный подход удобен для тех, кто хочет впервые прикрепиться или по какой-либо причине сменить свою поликлинику. Больше не нужно идти в медицинское учреждение с документами, чтобы подать письменное заявление на собственное прикрепление или прикрепление ребенка. Стоит отметить, что делать это удаленно или при личном визите можно один раз в год, причем открепляться от предыдущей медорганизации не нужно", - приводятся в сообщении слова главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна.

В Москве работает 58 стоматологических поликлиник департамента здравоохранения, из них 26 медучреждений обслуживают взрослых, восемь - взрослых и детей, 24 - только детей. Также стоматологическую помощь взрослым оказывают в поликлиническом отделении челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн и в поликлинических отделениях больниц Троицкого и Новомосковского административных округов.