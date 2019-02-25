В Москве водителей попросили не парковаться у рекламных щитов из-за сильного ветра

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Столичные власти призвали жителей Москвы быть внимательными при парковке и не оставлять автомобили у шатких конструкций из-за гололедицы и сильного ветра. Об этом сообщается в понедельник в аккаунте "Московского паркинга" в Twitter.

"На дорогах скользко. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте внимательны при парковке и не оставляйте автомобили у деревьев и широкоформатных рекламных конструкций", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник в Москве ожидается облачная и ветреная погода, небольшие осадки и потепление до плюс трех градусов. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 15 м/с.

В связи с сильным ветром в понедельник в Московском регионе объявлен желтый (третий из пяти) уровень опасности.