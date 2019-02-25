Около 1 тыс. пар в Москве приурочили свадьбу к 8 Марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. пар в Москве приурочили дату свадьбы к 8 Марта в этом году. Это в два раза больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении на портале правительства Москвы.

"Почти тысяча пар решила приурочить свою свадьбу к 8 Марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что церемонии бракосочетания пройдут 7 марта, а также после праздника, 9 марта. Непосредственно 8 марта органы ЗАГС работать не будут.

В сообщении также говорится, что тенденция жениться накануне или после 8 Марта наблюдается в последние два года. К примеру, еще в 2017 году к празднику женились всего 200 московских пар. При этом год спустя, в 2018 году, органы ЗАГС приняли почти 500 заявлений.

В 2019 году число свадеб в этот период времени может достигнуть самой высокой отметки.

Также пары предпочитают жениться в День города (в 2018 году к этому празднику свадьбы приурочили 1800 пар), Красная горка (празднуется в первое воскресенье после Пасхи, 1900 пар), День всех влюбленных (в 2019 году свадьбы сыграли 288 пар), а также в День любви, семьи и верности (1100 пар).