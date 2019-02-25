{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пассажиропоток МЦК превысил 2,5 млн человек в дни закрытия красной ветки метро

Отмечается, что самым популярным транспортно-пересадочным узлом стала станция Площадь Гагарина

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) достиг 2,56 млн человек в дни закрытия пяти станций на Сокольнической линии. Как отметили в понедельник в пресс-службе МЦК, "за этот период ежесуточный рекорд по пассажиропотоку обновился несколько раз".

"С 18 по 22 февраля 2019 года, в рабочие дни, когда временно были закрыты пять станций Сокольнической линии метрополитена, услугами проезда в электропоездах "Ласточка" на МЦК воспользовались 2,56 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый суточный рекорд составил более 523 тыс. человек. Предыдущий рекорд по пассажиропотоку был установлен 18 февраля и составил около 508,5 тыс. человек. "Самыми популярными транспортно-пересадочными узлами стали: Площадь Гагарина (233,5 тыс. пассажиров за пять рабочих дней), Ботанический сад (157,3 тыс.) и Бульвар Рокоссовского (156,8 тыс.)", - уточнили в пресс-службе.

Теги
Россия
В Москве приступили к сносу незаконного ТЦ у платформы Лианозово
Планируется, что на освободившейся территории построят транспортно-пересадочный узел
Читать полностью