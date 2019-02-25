В Москве приступили к сносу незаконного ТЦ у платформы Лианозово

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты приступили к сносу незаконного торгового центра около платформы Лианозово на северо-востоке столицы. Снос планируется завершить до конца марта, сообщила в понедельник пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

"Приступили к сносу незаконного торгового центра у пассажирской платформы Лианозово Савеловской линии железной дороги. Объект был возведен без разрешительной документации при отсутствии разрешения на строительство и акта ввода объекта в эксплуатацию", - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

В сообщении отмечается, что вопрос о признании объекта самовольной постройкой и принятии мер по освобождению земельного участка был рассмотрен в судебном порядке.

"Демонтажные работы планируется завершить к концу марта. На освобожденной от самостроя территории будет построен удобный транспортно-пересадочный узел "Лианозово", который свяжет будущую станцию метро Люблинско-Дмитровской линии, железнодорожную станцию Савеловского направления МЖД и маршруты наземного транспорта", - говорится в сообщении.