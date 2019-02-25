Климатическая весна придет в Москву во второй половине марта

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Климатическая весна придет в Москву ближе ко второй половине марта. Об этом ТАСС сообщил начальник ситуационного центра Гидрометцентра Александр Голубев.

"Скорее всего, весна придет в Москву во второй половине марта. Именно в это время, согласно многолетним наблюдениям, начинается потепление", - сказал он, отметив, что прогноз носит предварительный характер.

По данным метеорологов, в последнюю неделю февраля погода будет относительно теплой. 26 февраля ожидается 1-3 градуса тепла, но при этом прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с. 27 февраля ожидается небольшое похолодание до минус 5-3 градусов.