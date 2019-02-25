Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Аминьевское шоссе"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сергей Собянин (мэр Москвы) осмотрел ход строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) "Аминьевское шоссе".

По его словам, линия - крупнейшая стройка в истории метро столицы (на всех ее участках сегодня идут работы). Более 10 тыс. человек задействованы в строительстве, 18 щитов ведут проходку тоннелей. Как отметил Собянин, проходка перегонных тоннелей между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом" уже наполовину выполнена.

Мэр добавил, что новый транспортно-пересадочный узел будет способствовать разгрузке ситуации на прилегающих дорогах. Он отметил, что пассажиры пригородных поездов Киевского направления благодаря этому пересадочному узлу смогут пересаживаться на метро и на междугородные маршруты автобусов.

Строительство станции "Аминьевское шоссе" стартовало в июне 2017 года. Это станция мелкого заложения, расположенная вдоль Аминьевского шоссе, рядом с путями Киевского направления МЖД.

Ширина островной платформы станции будет составлять 12 м, длина - 163 м. Подземные вестибюли будут выходить на обе стороны шоссе к общественной и жилой застройке, остановкам наземного транспорта. За станцией, кроме однопутного оборотного тупика, будут расположены съезды в будущее электродепо "Аминьевское", которое необходимо для обслуживания составов БКЛ.

Строительная готовность участка "Аминьевское шоссе" - "Проспект Вернадского" - 25%. В 2021 году должен состояться запуск станции "Аминьевское шоссе". Подрядчик при строительстве - ООО "СиАрСиСи Рус" (российское подразделение China Railway Construction Corporation Limited). Это первая компания международного уровня, которая привлечена к строительству метро Москвы.