Власти Москвы сообщили, что жизни избитого директора школы ничего не угрожает

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Директор школы № 2109 в московском районе Южное Бутово, которую в понедельник избили в собственном кабинете, получила медицинскую помощь, ее жизни ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

"Сегодня, 25 февраля, на прием к директору школы № 2109 Любови Егоровой пришел родственник одной из воспитательниц дошкольных групп. Мужчина, вооруженный монтировкой, хотел выяснить причины перевода своей сестры в другую дошкольную группу, между собеседниками возник конфликт, в результате которого мужчина применил силу. Любови Егоровой была оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. Для тщательного медицинского обследования ее доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сестра нападавшего была переведена в другую группу дошкольного отделения по просьбам родителей.

Ранее сообщалось, что нападавший задержан, полиция Москвы начала доследственную проверку по факту инцидента.