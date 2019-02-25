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Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Сбой произошел из-за незапланированной остановки грузового состава

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Электрички Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются на перегоне Сергиев Посад - Хотьково по техническим причинам, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Московская железная дорога принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов Ярославского направления, задержанных из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Сергиев Посад - Хотьково. На место отправлен вспомогательный локомотив, с помощью которого грузовой поезд продолжит движение", - сказал собеседник агентства.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

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