Электрички задерживаются на Ярославском направлении МЖД

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Электрички Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются на перегоне Сергиев Посад - Хотьково по техническим причинам, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Московская железная дорога принимает меры по сокращению опоздания пригородных поездов Ярославского направления, задержанных из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Сергиев Посад - Хотьково. На место отправлен вспомогательный локомотив, с помощью которого грузовой поезд продолжит движение", - сказал собеседник агентства.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.