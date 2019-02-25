В Москве произошел сбой оплаты парковок через SMS и приложения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Возможность оплаты парковки в Москве с помощью SMS-сообщений и мобильных приложений временно ограничена. Об этом сообщается в понедельник на сайте "Московского паркинга".

"В настоящий момент у некоторых пользователей может быть временно зафиксирована нестабильная работа сервисов оплаты парковки через SMS-сообщения, мобильное приложение, а также через голосовую оплату", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о восстановлении возможности оплаты будет сообщено дополнительно. По возникшим вопросам автомобилисты могут обращаться в единый контакт-центр "Московского транспорта".