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Движение электричек восстановили на Ярославском направлении МЖД

С увеличенным интервалом следуют только четыре электрички, курсирующие между Москвой и Александровом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Движение электричек на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), прерванное в понедельник из-за незапланированной остановки товарного состава, восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЖД.

"Московская железная дорога ввела в график движение пригородных поездов Ярославского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только четыре электрички, курсирующие между Москвой и Александровом", - сказали в пресс-службе.

Из-за незапланированной остановки товарного состава в пути были задержаны несколько поездов дальнего следования и пригородного сообщения.

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