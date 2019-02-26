Участников "Московского долголетия" научат продвигать свои проекты в интернете

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пенсионерам расскажут о профессии блогера, а также научат продвигать собственные проекты в интернете 28 февраля в рамках проекта "Московское долголетие". Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"Горожан старшего поколения познакомят с профессией блогера, а также научат пользоваться социальными сетями и продвигать с помощью интернета собственные проекты. 28 февраля в 13:00 в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы пройдет мастер-класс "Инста-бабушка". Мероприятие приурочено к первому дню рождения проекта "Московское долголетние". После занятия все участники получат сертификаты", - говорится в сообщении.

Клуб "Инста-бабушка" открылся в филиале центра социального обслуживания "Жулебино" в январе, уточняется на сайте.

Участники клуба осваивают социальные сети, учатся выкладывать фотографии, устанавливать приложения, делать презентации, обрабатывать фото- и видеоматериалы.

С марта прошлого года к проекту "Московское долголетие" присоединились более 200 тысяч человек. Больше всего участников записалось на занятия по информационным технологиям, английскому языку, общей физической подготовке, танцам и фитнесу. Также популярностью пользуется занятия на тренажерах и зумба.