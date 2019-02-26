В Москве увеличится число камер видеонаблюдения до конца 2019 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены установить в столице еще 7 тыс. камер видеонаблюдения до конца 2019 года. Таким образом общее количество устройств вырастет на 4%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Сейчас городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тыс. камер. До конца этого года в столице установят около семи тысяч камер наружного видеонаблюдения. В первую очередь они появятся над входами в подъезды жилых домов, на оживленных улицах и площадях, в поликлиниках, образовательных организациях и на других социальных объектах", - говорится в сообщении.

Часть камер видеонаблюдения подключена к системе распознавания лиц, которая позволяет оперативно опознать человека, фото которого загружено в базу правоохранительных органов. До конца текущего года к системе подключат более 100 тыс. видеопотоков с городских камер. "Это означает, что большая их часть сможет распознать нарушителя порядка, если сведения о нем есть в базе данных правоохранительных органов", - уточняется в материале.

Камеры помогают правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Доступ к видеозаписям ограничен, однако их могут предоставить горожанам по запросу. Записи с камер могут помочь, если нужно разобраться в дорожно-транспортном происшествии, найти домашнего питомца, опознать хулигана, а также в ряде других случаев, заключается в сообщении.