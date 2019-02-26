Еще 16 торговых павильонов появятся на станциях МЦК в 2019 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Шестнадцать торговых павильонов заработают на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) до конца 2019 года. Об этом во вторник сообщается на портале мэрии Москвы.

"В павильонах разместятся продуктовые минимаркеты, кафе быстрого питания, магазины цветов и прессы. Их общая площадь составит около 820 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что точки продаж расположены так, что не мешают пассажирам, которые спешат на поезд или пересаживаются на другие виды транспорта.

Дополнительные торговые площади заработают в вестибюлях станций Стрешнево, Панфиловская, Деловой Центр, Верхние Котлы, Новохохловская и Измайлово. Через эти станции ежедневно проходят около 10 тыс. пассажиров.

Торговые точки появились на станциях МЦК в 2018 году, сейчас на МЦК расположено 29 торговых точек. К концу 2019 года их число увеличится до 45.

МЦК включает 31 станцию. Открытие состоялось 10 сентября 2016 года.