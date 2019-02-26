В Москомархитектуре предложили создавать озелененные территории на месте снесенных зданий

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москомархитектура приложила создавать новые озелененные территории в Москве, организованные по принципу парка "Зарядье". Об этом сообщила во вторник представитель ведомства - замначальника управления архитектурно-художественного облика города Москомархитектуры Елена Семенкова.

"Мы можем в городе создать озелененную территорию на освободившейся территории, например на сносе здания, где ничего нельзя построить. Мы можем построить на искусственном основании, например на кровле гаража, мы можем создать территорию, переформатировав ее. Здесь можно привести пример "Зарядье" и Крымскую набережную", - сказала Семенкова на заседании комиссии Мосгордумы по экологической политике. Она добавила, что создание таких новых зеленых территорий может происходить в том числе в Новой Москве.

В свою очередь председатель комиссии Мосгордумы Зоя Зотова поддержала высказанное предложение и отметила, что на сегодняшний день Москва стала площадкой, где отрабатываются новые идеи и технологии для обустройства инновационно-парковых территорий.