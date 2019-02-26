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Платформу "Москва-Товарная-Павелецкая" закроют на реконструкцию до 1 декабря

На время реконструкции некоторые пригородные поезда Павелецкого направления будут дополнительно останавливаться на соседней платформе "ЗИЛ"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Поезда Павелецкого направления Московской железной дороги перестанут останавливаться на платформе "Москва-Товарная-Павелецкая" с 9 марта до 1 декабря 2019 года, пока она будет на реконструкции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МЖД.

"С 9 марта 2019 года "Центральная пригородная пассажирская компания" начнет реконструкцию пассажирской инфраструктуры станции "Москва-Товарная-Павелецкая". Работы запланировано завершить до 1 декабря 2019 года. На этот период все пригородные поезда Павелецкого направления МЖД будут проходить платформу без остановки для посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции планируется заменить фундамент и плиты перекрытий островной платформы, установить новые кассы с возможностью обслуживания маломобильных пассажиров, пандусы, навесы для защиты от плохой погоды. Также строители смонтируют информационное табло и стойки экстренной связи, обновят систему освещения.

В МЖД добавили, что на время реконструкции с 9 марта некоторые пригородные поезда Павелецкого направления будут дополнительно останавливаться на соседней платформе "ЗИЛ", с которой можно пересесть на станцию метро "Тульская".

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