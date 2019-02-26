Школьники Москвы в 2018 году одержали более 50% побед на всероссийских олимпиадах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Результаты московских школьников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и всероссийских олимпиадах, которые завоевали более половины дипломов победителей в 2018 году, свидетельствуют об эффективном реформировании столичного образования. Об этом сообщил во вторник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Прошлогодние результаты ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, как выросло качество знаний московских школьников. Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей. Радуюсь с ними, потому что это еще и результат реформ в образовании", - написал он.

Мэр пообещал и далее развивать образовательный проект "Московская электронная школа" (МЭШ) и создавать условия для профессионального роста учителей. "Дальнейшее развитие МЭШ. Предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских, с нового учебного года - IT-классах. Будем создавать условия для профессионального роста учителей", - уточнил Собянин.

Ранее он сообщил, что за последние несколько лет основные показатели системы образования города улучшились в два раза. Также вдвое увеличилось количество школ столицы, вошедших в топ-25 и топ-500 лучших школ страны.

По результатам исследования Международной программы по оценке образовательных достижений (Programme for International Student Assessment, PISA), в 2017 и 2018 годах Москва занимала одно из лидирующих мест в мире, а 100 школ города получили первые места в сопоставимых оценках других мировых образовательных систем.