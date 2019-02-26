В Мосгордуме предложили создать реестр экзотических животных, содержащихся в квартирах

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бесконтрольное содержание в московских квартирах экзотических животных стало более актуальной проблемой по сравнению с безнадзорными кошками и собаками на улицах города. Об этом сообщила во вторник председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

"Я бы не сказала, что тема безнадзорных собак и кошек для Москвы самая актуальная. <...> [Актуальная проблема] в Москве, мне кажется, - много экзотических животных, поэтому должен быть их реестр, в котором их должны зарегистрировать сами хозяева, поскольку мы не всегда можем узнать, у кого кто есть", - сказала Зотова.

Депутат пояснила, что решить проблему с безнадзорными животными в столице помогло чипирование и наличие приютов, в которых содержится 16 тыс. собак и около 1 тыс. кошек.

"В других субъектах этот процесс идет сложнее: после ОСВВ [отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск], животные начали сбиваться в стаю, потому что не были пристроены. Поэтому пристройство или приют - лучшее решение, но в регионах их надо строить, и тут используется опыт Москвы", - добавила Зотова.