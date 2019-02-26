Электронное голосование на выборах в МГД защитят технологией блокчейн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Процесс и результаты экспериментального электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу будут защищены технологиями блокчейн. Об этом сообщил во вторник ТАСС один из авторов соответствующего законопроекта, депутат-единоросс Дмитрий Вяткин.

"Предполагается, что этот процесс голосования будет происходить через портал mos.ru, на котором зарегистрирована сейчас больше часть москвичей, в том числе имеющих право голосовать. И голосование будет защищено через очень модную сейчас технологию блокчейн", - сказал Вяткин.

Он уточнил, что информация о выборах в Мосгодуму технически будет разделена: персональные данные избирателей будут храниться отдельно от результатов голосования. "Их невозможно будет связать. Именно таким образом действует технология блокчейн", - пояснил депутат.

Кроме того, по замыслу разработчиков, будет введена отдельная серьезная система идентификации избирателей. "То есть, проверка - он не он", - подчеркнул Вяткин, добавив, что это, в том числе позволит отсечь "грязные выборные технологии". Также, по его словам, заявление об участии в электронном голосовании будет синхронизировано с системой ГАС-выборы.

Говоря о возможных сроках рассмотрения законопроекта, депутат отметил, что документ "должен быть принят ранее, чем будет объявлено дата голосования на выборах в МГД и начнется избирательная кампания". Помимо этого, добавил он, для обеспечения процесса электронного голосования должны быть приняты соответствующие законы города Москвы, которые и будут регулировать порядок его проведения. "Это именно эксперимент, это именно для Москвы. И именно поэтому отдельный законопроект", - заключил Вяткин.

Во вторник вечером группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва".