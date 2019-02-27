В Москве в среду ожидаются небольшой снег и гололедица

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями и до 4 градусов мороза будет в Москве 27 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедица", - говорится в сообщении.

Днем в Москве прогнозируют от 4 до 2 градусов мороза, по области термометры покажут от 6 до 1 градуса ниже нуля.

В ночные часы в столице от 6 до 4 градусов мороза, в Подмосковье - от 9 до 4 ниже нуля, сохранится вероятность осадков, местами гололедица.

В среду днем синоптики прогнозируют западный ветер 6-11 м/с, в ночь на четверг - западный, юго-западный ветер до 10 м/с.

Атмосферное давление около 746 мм ртутного столба.