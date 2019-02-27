Москвич выплатил долги по алиментам на 150 млн рублей после ограничения выезда из страны

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Житель столицы выплатил 150 млн рублей долгов по алиментам после того, как ему ограничили выезд из РФ перед Новым годом. Об этом сообщил руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских.

"За 12 месяцев (2018 года) вынесено более 35 тыс. постановлений об ограничении права выезда (должникам, имевшим долги по алиментам) на сумму 7 млрд рублей. В преддверии новогодних праздников после применения данной меры одним из родителей были уплачены долги в 150 млн рублей", - сообщил Сергей Замородских на расширенной коллегии УФССП по Москве по подведению итогов работы в 2018 году.

Кроме того, сообщил он, благодаря ограничению водительских прав 20 тыс. должников по алиментам с них удалось взыскать 444 млн рублей.

"Результатом деятельности УФССП по Москве в 2018 году стало взыскание более 1,3 млрд рублей на содержание несовершеннолетних детей", - сообщил Замородских.