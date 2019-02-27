Здание флигеля старинной усадьбы в Замоскворечье выставили на торги

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Здание флигеля старинной усадьбы с земельным участком в районе Замоскворечье выставлено на аукцион для создания гостиницы, сообщила в среду пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

"На электронный аукцион выставлено двухэтажное здание площадью 1 тыс. кв. м и земельный участок площадью 1,8 тыс. кв. м по адресу: Пятницкая улица, 14 строение 13. По условиям сделки, будущий покупатель должен провести на объекте ремонтно-реставрационные работы и открыть гостиницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лот включен перечень объектов культурного наследия и представляет собой флигель городской усадьбы Чернцовой-Варгиных-Барановых XVIII-XIX веков. Стартовая сумма лота составит 142,3 млн рублей. Заявки принимаются до 15 марта. Торги пройдут 21 марта 2019 года, сообщает пресс-служба.