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В Новой Москве могут появиться два фонда для хранения музейных экспозиций

Предполагается, что они разместятся около станции метро "Коммунарка"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы ведут переговоры со столичным департаментом культуры и Министерством культуры РФ по созданию двух фондов по хранению музейных экспозиций на территории административно-делового центра в Коммунарке. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Совсем недавно обсуждался вопрос с Департаментом культуры Москвы и Министерством культуры РФ о размещении на территории административно-делового центра в Коммунарке фонда хранилища музеев. Причем предполагается построить два фонда хранилища: один для федеральных, второй для московских музеев", - сказал Жидкин, добавив, что данная территория полностью подходит для этих целей.

Он добавил, что в каждом фонде, помимо складских помещений, также будут созданы экспозиционные зоны.

Сами фонды разместятся вблизи новой станции метро "Коммунарка" Сокольнической линии метро, движение до которой планируется открыть в мае 2019 года.

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