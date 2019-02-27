Станции "Румянцево" и "Саларьево" на красной ветке московского метро закроют 3 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Станции "Румянцево" и "Саларьево" Сокольнической линии Московского метро будут закрыты в воскресенье в связи с присоединением нового участка красной ветки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"В ближайшее воскресенье, 3 марта, для пассажиров будут временно закрыты две станции Сокольнической линии: "Румянцево" и "Саларьево". Временные ограничения необходимы для присоединения нового участка линии к действующей сети метрополитена", - говорится в сообщении. В обычном режиме красная ветка столичного метро заработает в 5:30 утра в понедельник.

В этот день поезда Сокольнической линии будут курсировать только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево", а до закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных компенсационных автобусах КМ.

В пресс-службе добавили, что во время закрытия станций пассажирам будут наливать горячий чай, а около закрытых станций будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут выбрать оптимальный маршрут и найти остановки компенсационных автобусов, разъяснить порядок работы общественного транспорта.

Строительство участка "Саларьево" - "Столбово" Сокольнической линии метро было начато в феврале 2018 года. Общая протяженность участка составит 12 км, для пассажиров будут открыты четыре станции: наземные - "Филатов Луг" и "Прокшино", а также подземные мелкого заложения - "Ольховая" и "Столбово".