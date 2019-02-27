Детский омбудсмен выясняет обстоятельства драки в московской школе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства драки между ученицами 3-го класса в московской школе. Об этом сообщается в среду на странице института детских омбудсменов в Facebook.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося в одном из столичных учебных учреждений, а также состояние здоровья пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, следователи выясняют причины драки между ученицами 3-го класса, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным СК, в школе в районе Дорогомилово произошел конфликт между девочками, они получили небольшие повреждения и были доставлены в больницу для осмотра, после чего отпущены домой.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что после драки с участием учеников третьего класса в школе в районе Дорогомилово были госпитализированы трое детей 2009 и 2010 годов рождения. По данным собеседника агентства, у них диагностированы тяжелые травмы: сотрясение мозга, ушибы живота.