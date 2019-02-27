Все коворкинг-центры НКО в Москве планируют отремонтировать в течение двух лет

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ремонт во всех коворкинг-центрах некоммерческих организаций (НКО) в Москве планируется закончить в течение двух лет. Сейчас в столице находится 20 таких центров, сообщил в среду мэр Сергей Собянин при посещении флагманского коворкинг-центра НКО на юго-востоке города.

"Довольно часто НКО в своей работе сталкиваются с серьезными барьерами - нет помещения, не хватает техники или опыта для воплощения задуманного. Чтобы помочь им, мы создали сеть коворкинг-центров и офисов. <...> Мы создали около 20 площадок, но такого мощного флагманского центра не было. Важно, что рассредоточили их по всему городу, практически в каждом округе есть свои коворкинг-центры, и мы потихоньку приведем их в <...> современное состояние, я думаю, в течение года-двух они все будут выглядеть достойно", - сказал Собянин.

Мэр добавил, что НКО играют огромную роль в общественной, культурной и многих других сферах жизни Москвы. В столице зарегистрировано свыше 30 тыс. таких организаций, из них более 6 тыс. - социальной направленности. Собянин поздравил представителей НКО с профессиональным праздником - 27 февраля во многих странах мира отмечается Всемирный день некоммерческих организаций.

Всего столичная сеть коворкинг-центров НКО включает 20 помещений в 11 административных округах. Флагманский коворкинг-центр НКО в Москве - самая большая площадка, он был открыт в ноябре 2018 года недалеко от станции метро "Рязанский проспект". Центр расположен в 3-этажном здании 1937 года постройки, которое было отремонтировано и приспособлено для современного использования. В здании площадью 2,4 тыс. кв. м создано комфортное пространство для работы, организации деловых встреч, обучения и проведения различных мероприятий.

К услугам пользователей флагманского центра - конференц- зал трансформер, концертный и презентационный залы с мультимедийным оборудованием, рабочие кабинеты, зона ресепшн, игровое пространство для детей, кафе. По данным пресс-службы мэрии, с ноября 2018 года рабочим пространством флагманского коворкинг-центра уже воспользовались более 8 тыс. представителей НКО. Проведено более 100 мероприятий, более 500 представителей НКО получили консультационную помощь.