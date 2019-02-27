Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при строительстве ЖК в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Снаряд периода Великой Отечественной войны найден на территории строящегося жилого комплекса "Шереметьевский" на Складочной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"При проведении строительных работ в ЖК "Шереметьевский" был найден боеприпас, предположительно относящийся к периоду Великой Отечественной войны. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС и военной комендатуры", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в скором времени находку вывезут в безопасное место и уничтожат.

Ранее при строительстве ЖК "Шереметьевский" уже находили подобные боеприпасы. Так, 19 февраля там обнаружили две неразорвавшиеся минометные мины периода войны.