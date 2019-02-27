Микрофинансовые организации стали лидерами по числу нарушений при сборе долгов в Москве

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Больше всего нарушений при сборе долгов в Москве допускают микрофинансовые организации. Это констатировал руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских на расширенной коллегии управления по итогам работы в 2018 году.

По его словам, в прошлом году москвичи подали 3411 жалоб на нарушения при сборе просроченной задолженности. Из них 1303 жалобы - на деятельность организаций, не включенных в госреестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

"Нарушения выражались в неправомерных методах взыскания просроченной задолженности с применением силы, угроз и психологического давления", - отметил главный судебный пристав столицы. Судебные приставы возбудили в отношении нарушителей 256 дел об административных правонарушениях, 169 из них уже рассмотрены судами, которые назначили виновным штрафы почти на 6 млн рублей.

В 2018 году до 66 выросло число зарегистрированных в Москве занимающихся сбором просроченной задолженности юридических лиц, включенных в госреестр. За год в реестр были включены данные о 14 компаниях, еще по 10 обращениям было принято решение об отказе во включении в реестр.