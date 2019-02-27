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Экс-главу управы московского района Дорогомилово арестовали по делу о мошенничестве

Мэр Москвы освободил его от занимаемой должности 25 февраля

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы арестовал до 18 апреля бывшего главу управы столичного района Дорогомилово Алексея Чепикова в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Чепикова меру пресечения в виде ареста до 18 апреля", - сказал собеседник агентства, отметив, что Чепикову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Должность главы управы района Чепиков занимал с марта 2017 года. С ноября 2014 года по март 2017 года занимал должность замглавы управы данного района. В другие годы работал директором ГБУ "Жилищник района Дорогомилово" и занимал руководящие должности в ГУ "ИС района Дорогомилово".

25 февраля стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин освободил его от должности.

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