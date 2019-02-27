Московский школьник спас жизнь пассажиру самолета

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Учащийся 10 класса московской школы № 1573 Богдан Рудик спас жизнь пассажиру самолета, который почувствовал себя плохо во время перелета из Сочи в Москву. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"После окончания школьных каникул Богдан вместе со своей семьей возвращался из Сочи в Москву. Внезапно на борту самолета одному мужчине стало плохо, у него началось носовое кровотечение, <...> врачей на борту самолета не оказалось, а, поскольку Рудик учится в медицинском классе, он сразу же откликнулся", - говорится в сообщении.

Школьник начал оказывать экстренную медицинскую помощь пассажиру, который к тому времени уже потерял сознание, он вместе с бортпроводниками следил за давлением и поддерживал дыхание пострадавшего с помощью дыхательного реанимационного мешка. Состояние мужчины удалось стабилизировать.

Как отметили в пресс-службе, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Воронеже, где пассажира передали медикам. "Я поддерживаю связь с пострадавшим мужчиной, сейчас с ним уже все в порядке", - приводятся в сообщении слова Рудика.

Медицинский класс

Мама школьника Илона Рудик отметила, что ее сын с детства носил с собой аптечку, впоследствии начал увлекаться точными науками. "Для того, чтобы поддержать его интерес, мы специально подбирали класс, где профильными предметами будут биология и химия. В итоге остановились на медицинском классе в школе № 1573, и с этого учебного года сын перешел в эту школу, в этот класс", - сказала она.

В рамках образовательного проекта "Медицинский класс в московской школе" Рудик проходит программу профессионального обучения в московском медицинском колледже № 7, по окончании которой он получит свидетельство о профессии "Младший медицинский брат по уходу за больными".

О школе № 1573

По данным департамента образования Москвы, в школе № 1573 реализуются проекты предпрофессионального образования: "Медицинский класс в московской школе", "Инженерный класс в московской школе" и "Кадетский класс в московской школе". Ежегодно учащиеся школы становятся призерами и победителями в научно-практической конференции Первый МГМУ им. И.М. Сеченова "Старт в медицину", Всероссийской олимпиады школьников регионального и заключительного этапа, московской олимпиады школьников и чемпионатов профмастерства и конкурса "Абилимпикс".