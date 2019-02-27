В московском метро запустили поезд, посвященный ансамблю им. А.В. Александрова

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Поезд "Александровец", посвященный Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, вышел на Кольцевую линию московского метро, сообщили в Минобороны России в среду.

На церемонии запуска поезда присутствовали директор департамента культуры Минобороны Владимир Буздыган и начальник ансамбля полковник Геннадий Саченюк. "Александровец" - первый тематический состав, который выходит на линии метрополитена в этом году. Он будет курсировать по Кольцевой линии, пассажиры которой смогут поближе познакомиться с прославленным ансамблем. Новый тематический поезд будет ходить по Кольцевой линии до конца августа 2019 года.

"Сегодня состоялась торжественная церемония запуска нового тематического состава "Александровец", посвященного Академическому ансамблю песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, легендарному военному коллективу, который по праву называют национальным достоянием, слава о котором облетела весь мир. Тематический поезд "Александровец" расскажет пассажирам московского метрополитена о самых важных событиях 90-летней истории прославленного коллектива, основных направлениях деятельности ансамбля, его руководителях, наградах, репертуаре, а также странах и городах, где выступал ансамбль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во внешнем оформлении головных вагонов именного состава будет использован портрет генерал-майора Александра Александрова, выдающегося хормейстера, дирижера и композитора, автора музыки Государственного гимна СССР и современной России, песни "Священная война", первого руководителя ансамбля, чье имя носит коллектив. Каждая из десяти секций состава рассказывает в хронологическом порядке об истории Ансамбля имени А.В. Александрова, начиная с 1928 года и до сегодняшних дней. Особое внимание уделено творчеству коллектива в годы Великой Отечественной войны.

"В начале и конце состава размещена карта мира, на которой указаны города, где выступали александровцы. С концертами они посетили более чем 70 стран мира. В репертуаре коллектива более 2 тыс. произведений. Тексты самых известных песен размещены внутри "Александровца", это "Священная война", "Смуглянка", "Катюша", здесь же указаны названия песен и плясок, прославивших ансамбль на весь мир", - добавили в пресс-службе военного ведомства.