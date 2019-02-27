Москвичи предложили более 92 тыс. идей на краудсорсинговой площадке мэрии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 92 тысяч идей было предложено за время работы краудсорсинговой площадки на сайте столичной мэрии. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Пять лет порталу crowd.mos.ru. За это время на городской краудсорсинговой площадке мы обсудили с вами 17 проектов. Среди них "Московские поликлиники", "Активное долголетие", "Наш город", "Мой офис госуслуг" и "Музеи Москвы". Вы подали больше 92 тысяч идей", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Мэр отметил, что эксперты внимательно изучают все предложения, а лучшие идеи применяются на практике. Так, в декабре 2018 года на портале обсудили работу городских музеев.

"Вы предложили сделать музейный Youtube-канал и гибкую систему ценообразования. Спасибо, это интересный опыт совместного решения городских задач", - рассказал Собянин.