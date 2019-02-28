Московский зоопарк с 1 марта будет работать на час дольше

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Московский зоопарк переходит на весенний режим работы и с 1 марта будет работать на час дольше. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"С 1 марта Московский зоопарк начнет работать в новом режиме. Это связано с увеличением светового дня. Навестить белых медведей, азиатских слонов, папуанских пингвинов и других обитателей зоосада можно будет ежедневно с 09:00 до 18:00. Кассы будут открыты с 09:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоопарке идет подготовка к новому сезону. В середине марта начнут пробуждаться от спячки тушканчики, ежи, тенреки и сони. В конце марта - начале апреля из теплых домиков выйдут еноты-полоскуны и енотовидные собаки, а к концу апреля можно ожидать пробуждения сурков. С наступлением плюсовой температуры зоологи начнут выпускать на прогулки семейство азиатских слонов, а теплолюбивые обитатели зоосада, среди которых капибары, фламинго, равнинные гориллы и орангутанги, станут гулять на свежем воздухе с середины мая.