В Москве появятся еще 70 терминалов по продаже билетов на транспорт

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы намерены установить еще 70 автоматов по продаже билетов на общественный транспорт до конца 2019 года, сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве появится еще около 70 автоматов по продаже билетов до конца года. С их помощью можно будет пополнить транспортную карту "Тройка", карты москвича для школьника, студента, ординатора и аспиранта. Кроме того, в автомате можно приобрести билеты "Единый" на одну или две поездки и проверить баланс проездного", - говорится в сообщении.

На данный момент в столице работают около 180 таких устройств. В них можно приобрести проездной билет в любое время суток. Терминалы установлены возле станций метро, вузов, торговых центров и на остановках наземного общественного транспорта. Три терминала расположены в аэропорту Шереметьево.

Кроме того, приобрести проездной можно в кассах и автоматах по продаже билетов метро и Московского центрального кольца, а также в киосках Мосгортранса.