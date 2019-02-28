В аэропорту Домодедово задержали иностранца, укравшего у попутчика $3 тыс.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в аэропорту Домодедово мужчину, укравшего у иностранца $3 тыс. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, подозреваемый совершил кражу, когда его попутчик отлучился в туалет.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово обратился 18-летний гражданин одной из стран дальнего зарубежья. Молодой человек сообщил о хищении у него $3 тыс.", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время опроса заявителя транспортные полицейские установили подробности случившегося. "Выяснилось, что потерпевший сразу же после прилета в столичный аэропорт попросил присмотреть за своим багажом недавнего попутчика, с которым познакомился во время перелета, а сам отлучился в туалет. Вернувшись через несколько минут, он обнаружил отсутствие нового знакомого и исчезновение вместе с ним денег, хранившихся в сумке", - добавил представитель пресс-службы.

Полицейские задержали подозреваемого, который тоже оказался иностранцем. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.