Весенний велофестиваль пройдет в Москве 19 мая

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый весенний московский велофестиваль пройдет в столице 19 мая, его маршрут проложен по Садовому кольцу. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе московского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фестиваль проводится при поддержке московского Департамента транспорта оператором столичного городского проката велосипедов "Велобайк". Как отмечается, этот формат объединяет активный образ жизни, спорт и культуру.

В материале уточняется, что участники мероприятия дважды проедут на велосипедах по Садовому кольцу - сначала на велогонке утром, а потом в заезде для всех желающих днем. Регистрация участников уже открыта на сайте, где предпочтительный формат соревнования может выбрать каждый.

На проспекте Сахарова будет находиться стартовый городок велофестиваля, там участников и гостей праздника будут ждать фестиваль еды, развлекательная программа, конкурсы от партнеров проекта и тематические розыгрыши призов.

Не имеющие собственного велосипеда участники смогут воспользоваться системой городского велопроката. А в пригородных электричках для жителей Подмосковья организуют бесплатный провоз велосипедов.