Эксперт: в Москве необходимо провести электронное голосование не менее чем в трех округах

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Эксперимент по апробированию процедуры электронного голосования по выборам депутатов Мосгордумы необходимо провести не менее чем в трех округах: центральном, спальном и производственном. Об этом сказал ТАСС в четверг руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в Москве планируется создать экспериментальную площадку по апробированию процедуры электронного голосования по выборам депутатов Мосгордумы лишь в одном округе столицы.

"Я думаю, что нужно обсудить до трех округов. В Москве есть приблизительно три разных типа округов: спальные районы, центральные и производственные, где сосредоточены крупные промышленные производства. Надо бы путем жеребьевки взять из каждого типа по одному, чтобы сравнить, так как один округ не является репрезентативным. Можно провести [электронное голосование] и в одном округе, но тогда в следующей итерации придется тестировать в нескольких", - сказал Венедиктов.

О "цифровых участках"

27 февраля группа парламентариев внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о создании в Москве к единому дню голосования 8 сентября так называемых экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других регионов смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Ранее в Центризбиркоме сообщали, что в пилотном режиме так называемые экстерриториальные цифровые участки опробуют в Москве на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, "Цифровой участок" должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами избирательного округа, где обладают активным избирательным правом. Список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в столице, будет определен Центризбиркомом России на основании предложений Московской городской избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать на таком участке, человек должен будет заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг.