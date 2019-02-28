Эксперт: наблюдателей на электронные участки в Москве могут набирать по особым критериям

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Общественных наблюдателей на избирательные участки, которые будут обеспечивать экспериментальное электронное голосование по выборам депутатов в Мосгордуму, могут отбирать по особым критериям. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Безусловно, будем дополнительно набирать [наблюдателей на электронные участки]. Если мы узнаем, каким образом можно контролировать безопасность голосующих, то мы поймем, нужна ли отдельная компетенция для наблюдателей", - сказал Венедиктов.

Он напомнил, что дополнительные критерии для общественных наблюдателей уже существуют. К примеру, тем, кто работают на избирательных участках в роддомах, необходимо предоставить медицинскую справку, а у наблюдателей в СИЗО должна быть справка об отсутствии судимости.

27 февраля группа парламентариев внесла в среду на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона о создании в Москве к единому дню голосования 8 сентября так называемых экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых находящиеся в других регионах избиратели смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по своим одномандатным округам. Ранее в Центризбиркоме сообщали, что в пилотном режиме так называемые экстерриториальные цифровые участки опробуют в Москве на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Как сообщил источник ТАСС, такая экспериментальная площадка будет создана лишь в одном округе Москвы.

О "цифровых участках"

Согласно пояснительной записке к внесенному законопроекту, "цифровой участок" должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования, которые позволяют проводить голосование граждан РФ, находящихся в день голосования за пределами избирательного округа, где обладают активным избирательным правом. Список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в столице, будет определен Центризбиркомом России на основании предложений Московской городской избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать на таком участке, человек должен будет заранее воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и подать заявление на портале госуслуг.