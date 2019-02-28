Власти Москвы предоставили участки для строительства ТПУ "Стрешнево" и "Окружная"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), предоставила земельные участки для интеграции Московского центрального кольца с Савеловским (ТПУ "Окружная") и Рижским (ТПУ "Стрешнево") направлениями МЖД. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Данные земельные участки будут переданы ОАО "РЖД" для целей строительства объектов железнодорожного транспорта и выполнения работ по объектам "Интеграция Савеловского направления и Малого кольца Московской железной дороги" и "Интеграция Рижского направления и Малого кольца Московской железной дороги". Участки будут переданы инвестору в аренду сроком на шесть лет", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой.

ТПУ "Стрешнево" объединит одноименную станцию МЦК, платформу "Ленинградская" (Рижского направления МЖД) и станцию "Войковская" Замоскворецкой линии метрополитена. Также продолжается строительство северного терминала ТПУ, который позволит обеспечить теплую пересадку пассажиров с Рижского направления МЖД на МЦК.