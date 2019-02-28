Москвичам посоветовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда и пробок

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал москвичей отказаться от поездок на автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за гололеда и большого количества машин на дорогах в преддверии 8 марта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЦОДД.

"По данным синоптиков, сейчас в Москве плюс 1 градус, тем не менее к вечеру эти значения достигнут 0. При такой температуре есть риск возникновения гололеда на дороге. Кроме того, сегодня весь день будет идти небольшой снег. Вместе с тем, мы наблюдаем уже сейчас увеличение числа автомобилей в преддверии 8 марта - по состоянию на 13:30 мск движение в городе уже сложное - семь баллов. ЦОДД рекомендует водителям для поездок по городу пользоваться городским транспортом или сместить поездки на внепиковые часы - после 21 часа", - говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что в вечерний час пик ситуация на дорогах будет сложной.