Собянин предложил учредить гранты волонтерам на оказание помощи ветеранам

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил учредить специальные гранты и конкурсы среди волонтерских организаций города по оказанию индивидуальной адресной поддержки ветеранам. Об этом он сообщил в четверг на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году.

"Мне кажется, было бы правильно максимально задействовать потенциал волонтерских организаций города Москвы, возможно, учредить специальные гранты и провести специальные конкурсы среди волонтерских организаций в преддверии этого юбилея, чтобы выбрать те или иные формы оказания индивидуальной адресной поддержки ветеранов не только со стороны государства, но и со стороны общественных организаций и волонтеров", - сказал Собянин.

По мнению мэра, власти должны взаимодействовать в этом направлении не только с ветеранскими общественными организациями, но и с любыми НКО, которые направляют усилия на поддержку ветеранов.

Собянин также отметил необходимость дополнительного адресного обследования условий, в которых живут ветераны. "Речь идет и о составлении перечня, что им конкретно необходимо, это связано и с бытом, и с медициной, с санаторно-курортным обслуживанием, с патронажной помощью. Многие ветераны уже не способны сами ухаживать за собой, и государство должно взять заботу, чтобы они не чувствовали себя брошенными", - подчеркнул он.

Кроме того, мэр Москвы поручил столичному департаменту труда и социальной защиты населения проработать вопрос об увеличении количества времени обслуживания ветеранов сиделками до 10 часов в день.

С таким предложением на заседании в столичной мэрии выступил председатель совета государственно-общественного объединения "Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил" Вячеслав Михайлов. Глава департамента Владимир Петросян также напомнил, что в прошлом году время обслуживания ветеранов было увеличено до 8 часов в день.

"Делайте то, что просят. Если просят до 10 часов, значит, до 10 часов, нужно увеличить количество сиделок - увеличивайте количество сиделок, нужны дополнительные ресурсы для этого - выделяйте. Причем вносить эти предложения не ко дню 75-летия, а на следующей неделе к заседанию президиума", - сказал Собянин в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также он пообещал в течение двух-трех месяцев рассмотреть возможность увеличения ежемесячных выплат ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Москве.

"Владимир Иванович (Долгих - председатель Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов - ред.), разговаривали об этом с вами, вы подавали предложения об увеличении ежемесячных выплат ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Давайте мы в ближайшие два-три месяца рассмотрим, посчитаем, определимся, вместе с Советом ветеранов еще раз обсудим и примем решение", - сказал Собянин.

"В новость были внесены изменения (16:14 время мск) — добавлена информация об увеличении ежемесячных выплат ветеранам".