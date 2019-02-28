Роcпотребнадзор начал расследование из-за болезни детей в двух школах Москвы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование из-за заболеваемости детей в двух столичных образовательных учреждениях - "Школа № 1506" и "Первый московский образовательный комплекс". В отдельных классах этих организаций ввели карантин, говорится в сообщении ведомства в четверг.

"По состоянию на 16:30 мск зарегистрировано 3 случая заболеваний у детей без госпитализации. Расследование проводится как в образовательных организациях ГБОУ "Школа № 1506" и ГБОУ "Первый московский образовательный комплекс", так и у организатора питания ООО "Московский школьник" в Северном административном округе. В школах с 28.02.19 года в отдельных классах введены ограничительные мероприятия", - говорится в сообщении.

В управлении не пояснили, какие симптомы наблюдаются у заболевших детей.

Сигнал о необходимости проверки поступил в управление от Департамента образования и науки Москвы, там сообщили "о случаях отсутствия детей начальных классов в 2-х образовательных организациях Северо-Восточного административного округа". В ходе расследования Роспотребнадзор проверяет производителей и поставщиков продуктов питания в образовательные учреждения и сырья для нее.

"Отобраны образцы продуктов и продовольственного сырья, поставляемых в образовательные организации, смывы с объектов внешней среды для бактериологических исследований, а также биологический материал для клинических исследований у персонала, участвующего в приготовлении и раздаче пищи. Кроме этого, медицинскими работниками проводится поквартирный обход отсутствующих детей с целью выявления и обследования заболевших детей", - добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что ситуация находится под контролем.