Около 18 тыс. обновленных знаков пешеходной навигации появится в Москве в 2019 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Около 18 тыс. новых указателей появится в Москве в 2019 году, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Уже установили 11 тыс. городских и 83 тыс. домовых табличек. В этом году появятся еще 18 тыс.", - написал он, добавив, что указатели хорошо видны и днем, и ночью, а надписи будут указаны на двух языках - английском и русском.

В Москве в феврале 2017 года начался эксперимент по замене дорожных указателей на знаки уменьшенного размера. Сообщалось, что до конца года миниатюрные указатели появятся еще на 37 улицах в центре Москвы. Кроме того, с 2016 года в столице началось обновление навигации метро.