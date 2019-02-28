Пробки в Москве достигли восьми баллов

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла восьми баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 18:45 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в данный момент затруднено движение на западе МКАД по внутренней стороне, северо-западный и юго-восточный участки загружены в обе стороны. Затруднено движение на всем протяжении Бульварного и Садового колец. Трудно проехать по Волоколамскому шоссе, Можайскому шоссе, Кутузовскому проспекту и проспекту Мира.

Ранее ЦОДД предупредил москвичей о неблагоприятной обстановке на дорогах вечером в четверг из-за снегопада и посоветовал им для поездок использовать общественный транспорт. В аналитическом центре "Яндекс.Пробки" ТАСС сообщили, что днем в четверг загруженность на магистралях столицы превышала стандартную на два балла и оценивалась в семь баллов.