С 1 марта ГИБДД Москвы начнет фиксировать выезд на "вафельницу" с помощью видеокамер

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники ДПС с 1 марта начнут устанавливать нарушение правил дорожного движения при выезде водителей автомашин на "вафельную" разметку на перекрестках Москвы при помощи камер фотовидеофиксации. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"С 1 марта начнется администрирование стоянки на "вафельной" разметке на перекрестке с помощью видеокамер. Такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрестках, снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрее проезжать проблемные участки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, так называемая вафельная разметка (имеет вид сети с диагональными линиями, нанесенными на дорогу желтой краской) обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Сейчас она нанесена по 103 адресам в Москве, где часто возникают пробки на перекрестках. Первый перекресток, где начнут фиксировать нарушения - это пересечение Садового кольца и Орликова переулка. Уже сейчас там установлены камеры, а также соответствующие дорожные знаки "вафельницы".

"Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме", - рассказали в столичной Госавтоинспекции, добавив, что видеофиксация правонарушения будет осуществляться только в том случае, если автомобиль находится на перекрестке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более 5 секунд. За нарушение ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей.