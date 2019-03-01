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Пожарные ликвидировали возгорание в здании возле Савеловского вокзала в Москве

В результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м в реконструированном здании на севере Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 10:45 мск загорание было ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на улице Складочная, д. 1 загорелось здание, находящиеся на реконструкции. По данным столичного главка МЧС, загорелся утеплитель на общей площади около 100 кв. м. В результате происшествия информации о пострадавших не поступало.

По данным корр. ТАСС, в районе Савеловского вокзала из- за пожара наблюдался густой дым, который проник и на станцию метро "Савеловская".

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