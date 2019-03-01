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В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником

Пятиклассник получил травму поясничной области и многочисленные ушибы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Пятиклассника московской школы № 1574 госпитализировали после избиения одноклассником. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение из Детской больницы им. О.М. Филатова о том, что к ним доставлен с тупой травмой поясничной области и многочисленными ушибами 11-летний мальчик. В ходе опроса полицейскими ребенок сообщил, что эти травмы ему нанес одноклассник", - сказал собеседник агентства, отметив, что по данному факту начата доследственная проверка.

Школа № 1574 в Старопименовском переулке известна тем, что там учились дети представителей советской элиты, в частности дети Иосифа Сталина, внучки писателя Максима Горького, дочь наркома иностранных дел Вячеслава Молотова. В 2010 году в этой школе созданы несколько кадетских классов, которые курирует ФСО.

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