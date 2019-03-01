В МВД поддержали идею о делении Москвы на экологические зоны для транспорта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. МВД России поддержало инициативу Совета по правам человека (СПЧ) о делении Москвы на так называемые еврозоны для ограничения передвижения неэкологичных автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"МВД России указанная инициатива была рассмотрена и концептуально поддержана. Кроме того, МВД рассматривало проект плана мероприятий по совершенствованию нормативно-правового и технического регулирования вопросов введения ограничения движения транспортных средств в зависимости от экологического класса, подготовленный Минтрансом России в соответствии с поручением правительства РФ", - сказал собеседник агентства.

В конце января этого года СПЧ выступил с идеей об ограничении движения так называемых неэкологичных автомобилей и предложил поделить Москву на зоны, допуск в которые будет зависеть от экологического класса автомобилей. На официальном сайте СПЧ говорится, что ограничение предложено ввести для автомобилей ниже класса "Евро-4".

В свою очередь правительство Москвы также поддержало данную инициативу. "Правительство Москвы готово оказать содействие в решении вопроса по введению зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов в отношении всех транспортных средств, администрируемых средствами фотовидеофиксации", - говорится в письме мэра Москвы Сергея Собянина в адрес СПЧ.