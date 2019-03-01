Скульптура высотой с пятиэтажный дом появится в районе бывшей промзоны ЗИЛ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Скульптуру высотой с пятиэтажный дом, представляющую собой пересекающиеся объемные геометрические фигуры, установят на юге Москвы в районе бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Даниловском районе установят арт-объект из серии RockGrowth ("Рост Камней"). Скульптура весом 11,5 т и высотой с пятиэтажный дом уже изготовлена, и в этом году прибудет в Москву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что объект создан скульптором Ариком Леви для ЖК "ЗИЛАРТ", застройщик намерен установить его на бульваре Братьев Весниных. Причем, московский арт-объект станет самым крупным в коллекции автора. Сейчас самая большая скульптура из этой серии - восьмиметровая - установлена в Брюсселе у подножия бельгийской достопримечательности Атомиума.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, к арт-объекту планируется подвести воду и электричество, чтобы зимой ее зеркальная поверхность из нержавеющей стали могла обогреваться и не покрывалась льдом.

О застройке бывшего ЗИЛ

Завод имени Лихачева (ЗИЛ) был основан в 1916 году. С 1924 по 2009 год он выпустил около 8 млн грузовых автомобилей, 40 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых автомобилей, холодильники, велосипеды. К началу 21 века территория начала приобретать признаки "депрессивной" и приносила городу 1-2 млрд рублей убытков ежегодно. В 2013 году производство на заводе было приостановлено.

Власти Москвы приняли проект перепланировки территории завода. В целом реализация проекта по реорганизации бывшей промзоны займет около 10-15 лет, будет реновировано 392 га - это самый большой проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий - 6,4 млн кв. м, из которых 4,7 млн кв. м находятся непосредственно на заводской земле. Всего у глобального проекта 11 очередей запуска. Среди девелоперов территории - "Группа ЛСР", "АФК Система", КГ "ТЭН".

Промзону разделили на девять частей для строительства жилых микрорайонов, делового центра, парка, спортивного кластера и предприятия по производству автомобилей. В итоге здесь должен появиться "город в городе" с транспортной инфраструктурой, рабочими местами, социальными объектами, велодорожками, площадками для отдыха и творчества и даже филиал петербургского "Эрмитажа". По решению властей города, улицы, бульвары и проспекты назовут именами знаменитых художников (например, Петра Кончаловоского), работников ЗИЛа, его основателей и директора.

Некоторые бывшие заводские корпуса сохранят и переделают под деловые центры. Автомобильное сборочное производство ЗИЛа оставят, но площадь цехов станет меньше. От жилья их отделит зеленая зона.